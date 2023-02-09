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В Иркутской области отправили за решётку закладчика

В Иркутской области отправили за решётку закладчика
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он отправится в колонию строгого режима

33-летний житель города Вихоревка Братского района Иркутской области признан виновным в сбыте наркотиков.

Мужчина распространял синтетические наркотики через закладки, которые оборудовал в своём городе. Указания он получал через мессенджер – от кого, следствие не установило.

Закладчика задержали при попытке оборудовать тайник в одном из садоводств.

- Мужчине назначено наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России.
наркотики

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