В Иркутской области отправили за решётку закладчика

Он отправится в колонию строгого режима



33-летний житель города Вихоревка Братского района Иркутской области признан виновным в сбыте наркотиков.



Мужчина распространял синтетические наркотики через закладки, которые оборудовал в своём городе. Указания он получал через мессенджер – от кого, следствие не установило.



Закладчика задержали при попытке оборудовать тайник в одном из садоводств.



- Мужчине назначено наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России.

