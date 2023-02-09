Он отправится в колонию строгого режима
33-летний житель города Вихоревка Братского района Иркутской области признан виновным в сбыте наркотиков.
Мужчина распространял синтетические наркотики через закладки, которые оборудовал в своём городе. Указания он получал через мессенджер – от кого, следствие не установило.
Закладчика задержали при попытке оборудовать тайник в одном из садоводств.
- Мужчине назначено наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России.
В Иркутской области отправили за решётку закладчика
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он отправится в колонию строгого режима
После расправы мужчина лёг спать с доме вместе с покойниками
Мужчина уволился оттуда и вскоре бесследно исчез
Эвакуировать машину уже было невозможно
Пользователи Сети высмеивают воришек
Возбуждено уголовное дело
Дым уже начал проникать в квартиры спящих жильцов
Одна из участниц ОПГ умерла, не дождавшись приговора
Бдительный местный житель сообщил об этом в полицию
Мужчина раздавал кредиты людям, не узаконив свой бизнес
Водитель автомобиля был трезв
Пострадавшая девушка учится в школе
Проводится доследственная проверка
Происшествия, 08.02.2023
Пенсионерка попалась на уловки мошенников
Происшествия, 08.02.2023
По словам водителя, подросток перебегал дорогу на красный свет