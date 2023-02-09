После расправы мужчина лёг спать с доме вместе с покойниками
60-летний житель Тункинского района Бурятии получил 15 лет лишения свободы за двойное убийство.
Как сообщал «Байкал-Daily», расправа произошла в июле 2022 года. Мужчина жил в селе Кырен в доме вместе с 68-летним братом своей бывшей сожительницы. В тот вечер к ним в гости пришла знакомая 37-летняя односельчанка. Втроём они стали употреблять спиртные напитки.
В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт – один стал предъявлять претензии другому. Во время ссоры сельчанин достал из кармана нож-бабочку и нанёс обидчику более пяти ножевых ранений.
Женщина, на глазах которой это произошло, стала громко кричать и умоляла остановиться.
Поняв, что у преступления есть свидетельница, убийца напал и на неё. Сперва он нанёс один удар в грудную клетку, от чего раненая упала на кровать. А затем, сев рядом, сильно изрезал жертву – он нанёс ей ещё порядка десяти ударов ножом в область грудной клетки спереди и сзади. Лишь когда женщина перестала сопротивляться, нападавший успокоился.
После расправы мужчина, вероятно, пришёл в себя. Он постучался к соседке и попросил вызвать полицию. «Я убил двух человек», - признался он. Впрочем, женщина ему не поверила, решив, что это пьяный бред, и выгнала гостя.
Вернувшись домой, убийца уснул рядом с трупами.
На следующее утро, протрезвев, он пошёл к другим знакомым и рассказал о произошедшем. Вскоре на место приехали полицейские.
По словам родственников и соседей, в трезвом состоянии мужчина добродушный, отзывчивый и безотказный. Но как только выпьет - становится неадекватным и агрессивным человеком.
Суд признал его виновным и приговорил к 15 годам колонии строгого режима.
Жителя Бурятии осудили за двойное убийство
Происшествия, Фото:
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