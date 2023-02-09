Эвакуировать машину уже было невозможно
Сегодня ранним утром в селе Хоронхой Кяхтинского района Бурятии сгорел гараж с автомобилем внутри. О пожаре в 4:10 сообщили соседи.
На момент прибытия пожарных шлакозаливной гараж был полностью охвачен огнём изнутри. Внутри находился автомобиль Subaru Forester. Эвакуировать машину не удалось.
- Для ликвидации открытого огня огнеборцам понадобилось около двух часов. Очаг возгорания пожарные обнаружили внутри гаража, возле входа. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, которая не выдержала нагрузки на сеть. В гараже на ночь был включён обогреватель, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В результате пожара гараж выгорел изнутри, автомобиль полностью уничтожен огнём.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 января в селе Баргузин произошёл подобный пожар, где также сгорел автомобиль.
В Бурятии сгорел гараж с Subaru Forester
Происшествия, Фото:
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