«Кража века»: В Улан-Удэ из кафе стащили подставку с приправами





В Улан-Удэ парочка украла из кафе подставку со специями. Мужчину и женщину запечатлела камера видеонаблюдения, а владельцы общепита выложили видео в паблик «Аноним 03».- Дорогие земляки, хотим вам предоставить видео воришек и предостеречь от подобных инцидентов этой пары. Будьте бдительны, запомните лица этих воришек, - так подписали видео авторы.Пара заканчивала ужинать в пустом зале кафе и стала собираться. Перед уходом кавалер стащил со стола подставку со специями, спрятав её под куртку. После они вышли из заведения как ни в чём ни бывало.В комментариях активно обсуждают видео. Подписчики несколько шокированы поведением парочки: «Бедолаги какие-то», «Фуууу, позор», «Клептомания она такая», «Может, им она очень-очень нужна была», «Боня и Клайд местного разлива», «Преступление века».Кто поделился другими случаями нелепых краж: «В прошлый раз украли мыло, теперь специи», «На автовокзале уборщица жаловалась, что в туалете украли ЁРШ для унитаза».За сутки публикацию просмотрели 20 тысяч раз.