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Житель Хакасии таинственно пропал после работы на вахте в Улан-Удэ

Житель Хакасии таинственно пропал после работы на вахте в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина уволился оттуда и вскоре бесследно исчез

Сотрудники полиции разыскивают 42-летнего уроженца республики Хакасия Сергея Кокова. Он уже два месяца – с начала декабря 2022-го – не выходит на связь с родственниками.


Как выяснилось, мужчина проживал в Абакане вместе со своей семьёй и в сентябре отправился в Улан-Удэ –  в столице Бурятии он устроился на работу, связанную с осуществлением грузоперевозок, а 5 декабря, со слов работодателя, уволился. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
 
По имеющимся данным, 14 декабря хакасец отправил сыну на электронную почту письмо, что он работает водителем грузовой машины на нефтедобывающем предприятии где-то на севере.
 
На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали его приметы – азиатской внешности, среднего телосложения, рост – около 165 сантиметров, на вид – 35-40 лет, тёмные короткие волосы. При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении жителей республики просят незамедлительно сообщить об этом полицию по телефонам: 8-983-535-60-91, 8-924-390-60-60 ,8-983-634-17-06, 8 (3012) 41-66-45 или 102 (112).

пропавшие без вести полиция

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