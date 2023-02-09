В Иркутской области 13-летний мальчик погиб от удара током в ванне

Возбуждено уголовное дело



8 февраля в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области в результате несчастного случая от удара током погиб 13-летний мальчик. Его тело нашли в квартире дома на улице Менделеева.



- Установлено, что 13-летний мальчик, находясь в ванне с водой, взял в руки сотовый телефон, подключенный к зарядному устройству. Подросток скончался от удара электрическим током, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».





