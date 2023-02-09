В Иркутске на ночном пожаре спасли 26 человек









В течение пяти минут открытый огонь был ликвидирован. Пострадавших нет.



Дознаватели МЧС установили, что деревянный ящик мог загореться в результате поджога или неосторожного обращения с огнём неизвестными. По словам соседей, это уже не первый случай возгорания в подъезде их дома.

В течение пяти минут открытый огонь был ликвидирован. Пострадавших нет.Дознаватели МЧС установили, что деревянный ящик мог загореться в результате поджога или неосторожного обращения с огнём неизвестными. По словам соседей, это уже не первый случай возгорания в подъезде их дома.









В Иркутске прошлой ночью произошёл пожар в подъезде многоквартирного дома на улице Шахтёрская. Сообщение о сильном задымлении поступило пожарным в 3:05 от жильцов дома.Дым уже проникал в квартиры, и люди не могли эвакуироваться на улицу. Многие спали и не знали об угрозе.- На первом этаже у входа горел ящик, наполненный опилками, предназначенный для обогрева труб. Путь эвакуации был отрезан. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с применением спасательных устройств были спасены 26 человек, из них 5 детей. Людей будили и выводили на свежий воздух, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.