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В Иркутске на ночном пожаре спасли 26 человек

В Иркутске на ночном пожаре спасли 26 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Дым уже начал проникать в квартиры спящих жильцов

В Иркутске прошлой ночью произошёл пожар в подъезде многоквартирного дома на улице Шахтёрская. Сообщение о сильном задымлении поступило пожарным в 3:05 от жильцов дома.

Дым уже проникал в квартиры, и люди не могли эвакуироваться на улицу. Многие спали и не знали об угрозе.

- На первом этаже у входа горел ящик, наполненный опилками, предназначенный для обогрева труб. Путь эвакуации был отрезан. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с применением спасательных устройств были спасены 26 человек, из них 5 детей. Людей будили и выводили на свежий воздух, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



В течение пяти минут открытый огонь был ликвидирован. Пострадавших нет.

Дознаватели МЧС установили, что деревянный ящик мог загореться в результате поджога или неосторожного обращения с огнём неизвестными. По словам соседей, это уже не первый случай возгорания в подъезде их дома.


пожар

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