Одна из участниц ОПГ умерла, не дождавшись приговора
Трое жителей Селенгинского района Бурятии осуждены к лишению свободы за сбыт гашиша и марихуаны.
Как сообщал «Байкал-Daily», их задержали в январе 2021 года.
Незаконный «бизнес» организовал в июле 2019 года житель города Гусиноозёрск. Он уговорил семейную пару из села Дэбэн, а затем их знакомого, собирать коноплю и изготавливать из неё наркотики.
Готовые партии «товара» отправляли в Гусиноозёрск руководителю. При этом наркотики прятали в пакетах с вещами, которые за плату возили ничего не подозревающие водители.
Женщина, которая участвовала в преступной группе, до суда не дожила. А её супруг и двое других подельников отправятся за решётку.
- Они признаны виновными по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», «Незаконный сбыт наркотических средств». Кроме того, один из них, ранее судимый, признан виновным по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере» и «Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Гусиноозёрский городской суд назначил организатору преступной группы 12 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Его соучастники получили 11 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима и 13 лет в колонии особого режима соответственно.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В Бурятии группа наркосбытчиков получила длительные сроки
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бдительный местный житель сообщил об этом в полицию
Мужчина раздавал кредиты людям, не узаконив свой бизнес
Водитель автомобиля был трезв
Пострадавшая девушка учится в школе
Проводится доследственная проверка
Пенсионерка попалась на уловки мошенников
По словам водителя, подросток перебегал дорогу на красный свет
Законопроект в первом чтении рассмотрят в Госдуме
Наркотики почуяла служебная собака
Тревогу подняли соседи
ДТП произошло на федеральной трассе
Женщине предложили работу через паблик в мессенджере
Причины трагедии устанавливаются
Срубленный лес мужчина использовал в том числе на дрова
Начальник дистанции совершил серию коррупционных преступлений