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В Бурятии группа наркосбытчиков получила длительные сроки

В Бурятии группа наркосбытчиков получила длительные сроки
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Одна из участниц ОПГ умерла, не дождавшись приговора

Трое жителей Селенгинского района Бурятии осуждены к лишению свободы за сбыт гашиша и марихуаны.

Как сообщал «Байкал-Daily», их задержали в январе 2021 года.

Незаконный «бизнес» организовал в июле 2019 года житель города Гусиноозёрск. Он уговорил семейную пару из села Дэбэн, а затем их знакомого, собирать коноплю и изготавливать из неё наркотики.

Готовые партии «товара» отправляли в Гусиноозёрск руководителю. При этом наркотики прятали в пакетах с вещами, которые за плату возили ничего не подозревающие водители.

Женщина, которая участвовала в преступной группе, до суда не дожила. А её супруг и двое других подельников отправятся за решётку.

- Они признаны виновными по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», «Незаконный сбыт наркотических средств». Кроме того, один из них, ранее судимый, признан виновным по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере» и «Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Гусиноозёрский городской суд назначил организатору преступной группы 12 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Его соучастники получили 11 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима и 13 лет в колонии особого режима соответственно.

Приговор пока не вступил в законную силу.

наркотики

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