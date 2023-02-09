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В Бурятии водитель микроавтобуса сбил парня и девушку

В Бурятии водитель микроавтобуса сбил парня и девушку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавшая девушка учится в школе

Накануне, 8 февраля, в Баргузинском районе Бурятии произошёл наезд сразу на двух пешеходов.

Всё произошло в посёлке Усть-Баргузин в 20 часов. На улице Горького 50-летний водитель микроавтобуса Hyundai Grace сбил 18-летнего парня и 16-летнюю школьницу.

- Обоим пешеходам была оказана медицинская помощь, после осмотра они отпущены домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

По факту аварии проводится проверка. Установлено, что водитель был трезв.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера сбили пешехода в центре Улан-Удэ. 16-летний подросток, выбежавший на запрещающий сигнал светофора, попал под колёса автомобиля Skoda.

ДТП

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