Пострадавшая девушка учится в школе
Накануне, 8 февраля, в Баргузинском районе Бурятии произошёл наезд сразу на двух пешеходов.
Всё произошло в посёлке Усть-Баргузин в 20 часов. На улице Горького 50-летний водитель микроавтобуса Hyundai Grace сбил 18-летнего парня и 16-летнюю школьницу.
- Обоим пешеходам была оказана медицинская помощь, после осмотра они отпущены домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
По факту аварии проводится проверка. Установлено, что водитель был трезв.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера сбили пешехода в центре Улан-Удэ. 16-летний подросток, выбежавший на запрещающий сигнал светофора, попал под колёса автомобиля Skoda.
В Бурятии водитель микроавтобуса сбил парня и девушку
Происшествия, Фото:
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