Пенсионерка попалась на уловки мошенников
В полицию Каларского района Забайкальского края с заявлением о мошенничестве обратилась 77-летняя жительница посёлка Новая Чара.
- Неизвестные позвонили заявительнице, представившись сотрудниками банка, настояли обезопасить банковский счёт от мошенников. Несмотря на то, что накануне с потерпевшей проводили профилактическую работу, она все равно доверилась злоумышленникам, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Пенсионерка с мобильного приложения перевела 1,8 млн рублей на якобы продиктованный мошенниками «безопасный счёт». В полиции отметили, что потерянные деньги пожилая женщина копила свыше 10 лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 января забайкалец из города Балей перевёл мошенникам четыре миллиона рублей. Мужчина, доверившись мошенникам, оформил кредит и отдал свои сбережения.
Пожилая забайкалка лишилась 1,8 млн, которые копила больше 10 лет
Происшествия, Фото:
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