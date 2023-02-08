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Киберпреступников хотят лишить денег и имущества

Киберпреступников хотят лишить денег и имущества
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Законопроект в первом чтении рассмотрят в Госдуме

В Госдуме рассмотрят инициативу о лишении киберпреступников имущества.

Согласно данным МВД России, каждое четвёртое преступление совершается с использованием Сети или в сфере компьютерной информации. Часто жертвами мошенников становится старшее поколение.

Количество совершаемых в Российской Федерации компьютерных преступлений ежегодно растет. В 2021 году совершено 6 354 преступления в сфере компьютерной информации, что на 62,5% больше чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 году – 3 973).

Авторы законопроекта выступили с инициативой изымать имущество, полученное в результате неправомерного доступа к компьютерной информации, создания, использования и распространения вредоносных программ, нарушения правил эксплуатации, средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ.

Конфискованные у преступников средства можно будет направить на возмещение ущерба потерпевшим, считают авторы инициативы.

Изменения в случае принятия будут внесены в статью 104 Уголовного кодекса Российской Федерации.
мошенничество

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