Законопроект в первом чтении рассмотрят в Госдуме
В Госдуме рассмотрят инициативу о лишении киберпреступников имущества.
Согласно данным МВД России, каждое четвёртое преступление совершается с использованием Сети или в сфере компьютерной информации. Часто жертвами мошенников становится старшее поколение.
Количество совершаемых в Российской Федерации компьютерных преступлений ежегодно растет. В 2021 году совершено 6 354 преступления в сфере компьютерной информации, что на 62,5% больше чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 году – 3 973).
Авторы законопроекта выступили с инициативой изымать имущество, полученное в результате неправомерного доступа к компьютерной информации, создания, использования и распространения вредоносных программ, нарушения правил эксплуатации, средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ.
Конфискованные у преступников средства можно будет направить на возмещение ущерба потерпевшим, считают авторы инициативы.
Изменения в случае принятия будут внесены в статью 104 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Киберпреступников хотят лишить денег и имущества
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По словам водителя, подросток перебегал дорогу на красный свет
Законопроект в первом чтении рассмотрят в Госдуме
Наркотики почуяла служебная собака
Тревогу подняли соседи
ДТП произошло на федеральной трассе
Женщине предложили работу через паблик в мессенджере
Причины трагедии устанавливаются
Срубленный лес мужчина использовал в том числе на дрова
Начальник дистанции совершил серию коррупционных преступлений
Мешок с оружием был спрятан в кустах
В аварии есть пострадавшие
Он отделался лёгким наказанием
Жертвой стала беспородная собачка
Уголовное дело передано в суд
Происшествия, 07.02.2023
Женщина напала на ребёнка после ссоры с мужем