Киберпреступников хотят лишить денег и имущества

Законопроект в первом чтении рассмотрят в Госдуме



В Госдуме рассмотрят инициативу о лишении киберпреступников имущества.



Согласно данным МВД России, каждое четвёртое преступление совершается с использованием Сети или в сфере компьютерной информации. Часто жертвами мошенников становится старшее поколение.



Количество совершаемых в Российской Федерации компьютерных преступлений ежегодно растет. В 2021 году совершено 6 354 преступления в сфере компьютерной информации, что на 62,5% больше чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 году – 3 973).



Авторы законопроекта выступили с инициативой изымать имущество, полученное в результате неправомерного доступа к компьютерной информации, создания, использования и распространения вредоносных программ, нарушения правил эксплуатации, средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ.



Конфискованные у преступников средства можно будет направить на возмещение ущерба потерпевшим, считают авторы инициативы.



Изменения в случае принятия будут внесены в статью 104 Уголовного кодекса Российской Федерации.

