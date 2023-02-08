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В Иркутской области квартира едва не сгорела из-за замыкания под плинтусом

В Иркутской области квартира едва не сгорела из-за замыкания под плинтусом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Тревогу подняли соседи

Ночью 7 февраля в городе Усолье-Сибирском произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Стопани. О задымлении в подъезде около четырёх часов утра в пожарную службу сообщили соседи, так как хозяина в этот момент дома не было.

- По указанному адресу были направлены три пожарных расчёта с автолестницей. На момент прибытия первого подразделения из квартиры на первом этаже шёл дым, в подъезде наблюдалось задымление. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений из соседних квартир эвакуировались девять человек, при помощи спасательных устройств пожарными были спасены 15 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Установлено, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки под плинтусом в однокомнатной квартире. Загорелся пол и отделка стены.

Огонь повредил в квартире отделку и полы на площади три квадратных метра, закоптились стены. Пострадавших нет.  
пожар

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