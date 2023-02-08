Тревогу подняли соседи
Ночью 7 февраля в городе Усолье-Сибирском произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Стопани. О задымлении в подъезде около четырёх часов утра в пожарную службу сообщили соседи, так как хозяина в этот момент дома не было.
- По указанному адресу были направлены три пожарных расчёта с автолестницей. На момент прибытия первого подразделения из квартиры на первом этаже шёл дым, в подъезде наблюдалось задымление. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений из соседних квартир эвакуировались девять человек, при помощи спасательных устройств пожарными были спасены 15 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Установлено, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки под плинтусом в однокомнатной квартире. Загорелся пол и отделка стены.
Огонь повредил в квартире отделку и полы на площади три квадратных метра, закоптились стены. Пострадавших нет.
В Иркутской области квартира едва не сгорела из-за замыкания под плинтусом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Наркотики почуяла служебная собака
Тревогу подняли соседи
ДТП произошло на федеральной трассе
Женщине предложили работу через паблик в мессенджере
Причины трагедии устанавливаются
Срубленный лес мужчина использовал в том числе на дрова
Начальник дистанции совершил серию коррупционных преступлений
Мешок с оружием был спрятан в кустах
В аварии есть пострадавшие
Он отделался лёгким наказанием
Жертвой стала беспородная собачка
Уголовное дело передано в суд
Женщина напала на ребёнка после ссоры с мужем
Фигурантов дела задержали, когда они фасовали наркотики
Проводится доследственная проверка