В Иркутской области квартира едва не сгорела из-за замыкания под плинтусом

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Тревогу подняли соседи



Ночью 7 февраля в городе Усолье-Сибирском произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Стопани. О задымлении в подъезде около четырёх часов утра в пожарную службу сообщили соседи, так как хозяина в этот момент дома не было.



- По указанному адресу были направлены три пожарных расчёта с автолестницей. На момент прибытия первого подразделения из квартиры на первом этаже шёл дым, в подъезде наблюдалось задымление. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений из соседних квартир эвакуировались девять человек, при помощи спасательных устройств пожарными были спасены 15 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Установлено, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки под плинтусом в однокомнатной квартире. Загорелся пол и отделка стены.



Огонь повредил в квартире отделку и полы на площади три квадратных метра, закоптились стены. Пострадавших нет.

