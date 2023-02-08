ДТП произошло на федеральной трассе
Утром 8 февраля на федеральной трассе «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Возле деревни Мара столкнулись фура «Вольво» и грузовик «Газель Некст».
- В результате случившегося пассажир отечественного грузовика погиб на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Мужчина, управлявший фурой, не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Госавтоинспекторы организовали реверсивное движение автомобилей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области пассажир грузовика погиб в столкновении с фурой
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