В Иркутской области пассажир грузовика погиб в столкновении с фурой

ДТП произошло на федеральной трассе



Утром 8 февраля на федеральной трассе «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Возле деревни Мара столкнулись фура «Вольво» и грузовик «Газель Некст».



- В результате случившегося пассажир отечественного грузовика погиб на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Мужчина, управлявший фурой, не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Госавтоинспекторы организовали реверсивное движение автомобилей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.



