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В Иркутской области пассажир грузовика погиб в столкновении с фурой

Происшествия, 
ДТП произошло на федеральной трассе

Утром 8 февраля на федеральной трассе «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. Возле деревни Мара столкнулись фура «Вольво» и грузовик «Газель Некст».

- В результате случившегося пассажир отечественного грузовика погиб на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Мужчина, управлявший фурой, не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Госавтоинспекторы организовали реверсивное движение автомобилей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ДТП смерть

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