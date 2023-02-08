Срубленный лес мужчина использовал в том числе на дрова
На 44-летнего жителя Читы возбудили уголовное дело о незаконной рубке леса с причинением ущерба на сумму более 2 млн рублей.
- По версии следствия, с мая по сентябрь 2022 года мужчина на территории Читинского лесничества с помощью бензопилы незаконно спилил 327 деревьев общим объемом около 300 куб. метров. Деревья он вывез на личном минивэне для облагораживания придомовой территории и отопления. Общий ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 2 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Уголовное дело направлено в Черновский районный суд Читы для рассмотрения.
В ходе предварительного следствия на орудия преступления – бензопилу и автомашину обвиняемого – был наложен арест.
Читинец незаконно спилил 327 деревьев
Происшествия, Фото:
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