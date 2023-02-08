В Бурятии бывшему высокопоставленному железнодорожнику дали 12 лет

Начальник дистанции совершил серию коррупционных преступлений
На севере Бурятии суд вынес приговор бывшему высокопоставленному железнодорожнику – экс-начальнику Северобайкальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры.
Бывший начальник дистанции ОАО «РЖД» признан виновным в совершении десяти эпизодов преступлений по статье «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество», двух эпизодах по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», а также девяти эпизодов получения взятки с вымогательством в крупном размере.
В 2017-2021 гг. подсудимый путём вымогательства получил от представителей коммерческих организаций, занимающихся строительством второй ветки БАМа, взятки в общей сумме более 3,3 млн рублей. Взятки он получал за содействия при выполнении строительно-монтажных работ и подписание актов технического обслуживания.
- Наряду с этим, в 2017-2020 гг. в отсутствие производственной необходимости он временно переводил работников на вышестоящие должности, обязанности по которым ими фактически не выполнялись. А впоследствии получал от них причитающуюся в связи с этим разницу в заработной плате, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В итоге руководитель получил от подчинённых свыше 1 млн 800 тысяч рублей.
- Кроме того, с декабря 2020 года по июль 2021 года он поставил в зависимое положение работников дистанции и путем вымогательства лично получил от них взятку в виде денежных средств в общей сумме 148 тысяч рублей, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Также в течение года начальник незаконно привлекал в рабочее время подчинённых работников для благоустройства своего дачного участка.
Свою вину подсудимый так и не признал.
Суд назначил осуждённому 12 лет лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в 60 миллионов рублей. Помимо этого, он лишён права занимать должности в государственных организациях на срок 15 лет.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В Бурятии бывшему высокопоставленному железнодорожнику дали 12 лет
Происшествия, Фото:
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