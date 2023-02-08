Житель Бурятии, катаясь на коньках, нашёл ружья

Житель города Закаменск принёс два ружья в подразделение территориального управления Росгвардии.
Мужчина рассказал инспектору, что оружие нашёл.
- Катаясь по льду реки Джида с детьми, он заметил в кустах на берегу мешок, из которого торчал приклад оружия. Развернув мешок, мужчина обнаружил два предмета, внешне схожих с огнестрельными ружьями. Гражданин незамедлительно сообщил о находке в правоохранительные органы и принёс оружие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Была проведена экспертиза. Она показала, что найденные предметы – это огнестрельные гладкоствольные охотничьи ружья марки «ИЖ», 20 и 24 калибров, промышленного производства, не состоящие на законном учёте.
За добровольную сдачу оружия мужчина получит вознаграждение в 15 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно улан-удэнец наткнулся на схрон с оружием возле гаражей. Там он нашёл два ружья 16 калибра, четыре пистолета и более 100 патронов различного калибра. Находку добросовестный мужчина также сдал в Росгвардию.