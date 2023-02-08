В аварии есть пострадавшие
Накануне, 7 февраля, в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП с пострадавшими. Там столкнулись «Хонда Аккорд и Тойота Приус».
- В 15:40 26-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя по автодороге Гусиноозёрск - Петропавловка – Закаменск, на 27 км выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Приус» под управлением водителя 1990 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии 58-летний пассажир «Хонды» с переломом правого бедра был госпитализирован в больницу. Водителю «Хонды» и шестилетней девочке – пассажирке «Тойоты» оказали медицинскую помощь, после осмотра они были отпущены домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 февраля в Улан-Удэ на «зебре» сбили пешехода.
В Бурятии лоб в лоб столкнулись «Аккорд» и «Приус»
Происшествия, Фото:
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