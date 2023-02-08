08 февраля

07 февраля

Популярное

В Бурятии лоб в лоб столкнулись «Аккорд» и «Приус»

В Бурятии лоб в лоб столкнулись «Аккорд» и «Приус»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В аварии есть пострадавшие

Накануне, 7 февраля, в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП с пострадавшими. Там столкнулись «Хонда Аккорд и Тойота Приус».

- В 15:40 26-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя по автодороге Гусиноозёрск - Петропавловка – Закаменск, на 27 км выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Приус» под управлением водителя 1990 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии 58-летний пассажир «Хонды» с переломом правого бедра был госпитализирован в больницу. Водителю «Хонды» и шестилетней девочке – пассажирке «Тойоты» оказали медицинскую помощь, после осмотра они были отпущены домой.

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 февраля в Улан-Удэ на «зебре» сбили пешехода.


ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии инженер лесхоза брал взятки
В Бурятии инженер лесхоза брал взятки
Происшествия, 08.02.2023
Он отделался лёгким наказанием
Забайкалец убил и съел собаку для «очищения»
Забайкалец убил и съел собаку для «очищения»
Происшествия, 08.02.2023
Жертвой стала беспородная собачка 
Улан-удэнка пыталась задушить маленькую дочь
Улан-удэнка пыталась задушить маленькую дочь
Происшествия, 07.02.2023
Женщина напала на ребёнка после ссоры с мужем
До 20 лет лишения свободы грозит сбытчикам синтетики в Бурятии
До 20 лет лишения свободы грозит сбытчикам синтетики в Бурятии
Происшествия, 07.02.2023
Фигурантов дела задержали, когда они фасовали наркотики
В Бурятии безногий отец убил сына-алкоголика
В Бурятии безногий отец убил сына-алкоголика
Происшествия, 07.02.2023
Горе-сын морил отца голодом и пропивал все деньги
В Улан-Удэ волонтёры обнаружили пропавшую девушку в питейном заведении
В Улан-Удэ волонтёры обнаружили пропавшую девушку в питейном заведении
Происшествия, 07.02.2023
Найти её удалось благодаря неравнодушным сотрудникам паба
В Бурятии работник «Хиагды» угнал авто и снёс шлагбаум
В Бурятии работник «Хиагды» угнал авто и снёс шлагбаум
Происшествия, 07.02.2023
Мужчине срочно понадобилось уехать в Читу
В Бурятии при пожаре едва не сгорела «Хонда»
В Бурятии при пожаре едва не сгорела «Хонда»
Происшествия, 07.02.2023
Владельцы смогли эвакуировать машину
В Улан-Удэ уличный грабитель отобрал телефон у школьника
В Улан-Удэ уличный грабитель отобрал телефон у школьника
Происшествия, 07.02.2023
Преступник угрожал подростку физической расправой
В Бурятии полицейские остановили машину с мешками конопли
В Бурятии полицейские остановили машину с мешками конопли
Происшествия, 07.02.2023
Коноплю собрал приезжий из Забайкальского края

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^