В Бурятии инженер лесхоза брал взятки

Он отделался лёгким наказанием



В Прибайкальском районе Бурятии мировой суд вынес приговор в отношении бывшего инженера лесхоза, попавшегося на взятках.



- В сентябре и октябре 2021 года инженер по лесопользованию автономного учреждения «Кикинский лесхоз» по двум заявлениям произвёл отвод и таксацию лесосек для заготовки древесины. За ускоренное проведение данных работ он получил взятку в сумме 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Мужчина признан виновным в совершении двух преступлений по статье «Получение должностным лицом взятки».



Суд назначил ему 1 год 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % от заработка условно с испытательным сроком 1 год. Также он лишён права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком 1 год.



Приговор пока не вступил в законную силу.





