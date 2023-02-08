Он отделался лёгким наказанием
В Прибайкальском районе Бурятии мировой суд вынес приговор в отношении бывшего инженера лесхоза, попавшегося на взятках.
- В сентябре и октябре 2021 года инженер по лесопользованию автономного учреждения «Кикинский лесхоз» по двум заявлениям произвёл отвод и таксацию лесосек для заготовки древесины. За ускоренное проведение данных работ он получил взятку в сумме 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Мужчина признан виновным в совершении двух преступлений по статье «Получение должностным лицом взятки».
Суд назначил ему 1 год 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % от заработка условно с испытательным сроком 1 год. Также он лишён права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком 1 год.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В Бурятии инженер лесхоза брал взятки
Происшествия, Фото:
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