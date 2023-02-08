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Житель Иркутской области едва не забил знакомого до смерти

Житель Иркутской области едва не забил знакомого до смерти
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Уголовное дело передано в суд

33-летнего житель Иркутского района обвиняется в покушении на убийство.

По версии следствия, в августе 2022 года обвиняемый в ходе конфликта жестоко избил своего знакомого, причинив ему средней тяжести вред здоровью в виде перелома челюсти и сотрясения головного мозга. Он нанёс потерпевшему множественные удары по голове руками и ногой, а после того как последний потерял сознание, он не остановился и продолжил его избивать.

После изучения следователями СК записи с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлены противоправные действия фигуранта, он был задержан и заключён судом под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратура по Иркутской области. 
Иркутская область покушение на убийство

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