Уголовное дело передано в суд
33-летнего житель Иркутского района обвиняется в покушении на убийство.
По версии следствия, в августе 2022 года обвиняемый в ходе конфликта жестоко избил своего знакомого, причинив ему средней тяжести вред здоровью в виде перелома челюсти и сотрясения головного мозга. Он нанёс потерпевшему множественные удары по голове руками и ногой, а после того как последний потерял сознание, он не остановился и продолжил его избивать.
После изучения следователями СК записи с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлены противоправные действия фигуранта, он был задержан и заключён судом под стражу.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратура по Иркутской области.
Житель Иркутской области едва не забил знакомого до смерти
Происшествия, Фото:
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