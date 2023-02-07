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Улан-удэнка пыталась задушить маленькую дочь

Улан-удэнка пыталась задушить маленькую дочь
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина напала на ребёнка после ссоры с мужем

В Улан-Удэ суд приговорил к девяти годам лишения свободы женщину, которая пыталась задушить маленькую дочь.

Преступление произошло в июне 2022 года.

- Местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с супругом зашла в детскую и начала душить свою младшую дочь. Находившейся здесь же старшей дочери удалось оттащить мать от сестрёнки и убежать с ней из дома, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Отметим, после произошедшего дети были помещены в республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Мать признана виновной по статье «Покушение на убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам». Приговором суда женщине назначено девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
покушение на убийство малолетнего

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