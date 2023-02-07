Проводится доследственная проверка
В Чите следователи начали доследственную проверку после публикации в СМИ о получении тяжёлой травмы школьником.
Издание «Чита.Ру» сообщило, что 11-летний школьник получил перелом грудного отдела позвоночника во время игр с одноклассниками. Он был госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу, на сегодняшний день его состояние удовлетворительное.
- Руководитель регионального следственного управления СКР Алексей Вольный поручил следователям выяснить все обстоятельства получения травмы школьником. Будут установлены и опрошены пострадавший ребёнок, его родители, одноклассники, преподаватели школы и её руководство. Следователи изучат медицинские документы, опросят врачей. По результатам доследственной проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Чите школьник получил серьёзную травму, играя с одноклассниками
Происшествия, Фото:
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