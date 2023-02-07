В Бурятии безногий отец убил сына-алкоголика

Горе-сын морил отца голодом и пропивал все деньги



Житель Иволгинского района Бурятии признан виновным в убийстве в состоянии аффекта. Пожилой мужчина расправился с собственным сыном-выпивохой, не стерпев его поведения.



Всю жизнь мужчина проработал бурильщиком, в 55 лет вышел на пенсию по возрасту. Был женат, но супруга давно умерла. Пенсионер жил в своём деревянном доме вместе с сыном, который сильно выпивал.



Несколько лет назад мужчина обморозил ноги, и ему ампутировали обе ступни. Так что он давно передвигается или на инвалидной коляске, или на коленях. Из дома по этой причине пенсионер практически никогда не выбирается.



Однако сын за отцом почти не следил. Дома царила антисанитария: всё время было грязно, завелись тараканы и клопы, стоял жуткий запах мочи и испражнений, так как ведро с нечистотами сын за отцом не выносил. А у самого сына были вши, с которыми он не боролся.



В апреле 2022 года мужчина снова напился и до такого состояния, что не держался на ногах. Отец сильно разозлился, поскольку он весь день был голодный и ждал его в нетопленном доме. Кроме того, около года назад он перенёс очередную операцию, и ему нужны были лекарства. Отец надеялся, что сын, получив его пенсию, купит медикаменты, которые помогут снять боль в ногах. Но вместо этого сын купил водку и не принёс никаких продуктов.



Отчаявшись, мужчина дёрнул едва стоявшего на ногах сына, уронив его на пол. Затем подполз к нему и ударил несколько раз кулаками по голове.



«Он устал от этого образа жизни, который они вели, от этой антисанитарии, постоянных унижений со стороны сына. Часто раньше думал, что лучше было бы, если бы он умер тогда, когда обморозил ноги, чем жить в таких условиях. Всё это время он понимал и понимает своё бессилие перед тем, как сложилась его жизнь в старости», - приводится в судебных материалах позиция пенсионера.



После нападения отец лёг спать, желая скорее уснуть из-за мучительных болей в ногах. И только проснувшись утром, понял, что сын умер. На инвалидной коляске он выбрался на улицу и позвал соседку на помощь.



В ходе проведения экспертиз врачей он заверял, что не убивал сына, а тот якобы пришёл домой уже избитым. Позже отчаявшийся мужчина признался, что ему было стыдно перед врачами, и не хотел, чтобы они про него думали, что он «убийца».



«Как следует из показаний самого подсудимого, инициатором конфликта между ним и потерпевшим был последний. Именно его оскорбительные слова в его адрес, а также то, что замахнулся на него, вызвали в нём сильное душевное волнение на фоне длительной психотравмирующей ситуации, возникшей в связи с систематическим аморальным поведением. Учитывая эту психотравмирующую ситуацию, эксперты пришли к заключению, согласно которого в момент совершения преступления К. находился в состоянии аффекта», - говорится в судебных материалах.



Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 107 УК РФ как убийство, совершённое в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта). Мужчина отделался одним годом ограничения свободы.



Сельчанину нельзя выезжать за пределы муниципального образования, не изменять место жительства, а также выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования без согласия уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства осуждённого.



Кроме того, ему нужно пройти консультацию у врача-психиатра и в случае назначения пройти лечение.

