Житель Забайкалья проехал 100 километров ради кражи продуктов

Мужчина взломал сельский магазин



В полицию в Балейском районе Забайкальского края сообщили о краже продуктов и продовольственных товаров из магазина в селе Вершино-Шахтаминский. Сумма ущерба составила свыше 30 тысяч рублей. При осмотре помещения выяснилось, что вор зашёл внутрь, взломав замки.



Полицейским в кратчайшие сроки удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее не попадавший в поле зрения полиции житель города Балей.



- Выяснилось, что злоумышленник узнал, что в населённом пункте в соседнем районе отсутствует охранная сигнализация и проехал более 100 километров, чтобы совершить хищение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение». Часть украденного удалось вернуть владельцу магазина.



