Мужчина взломал сельский магазин
В полицию в Балейском районе Забайкальского края сообщили о краже продуктов и продовольственных товаров из магазина в селе Вершино-Шахтаминский. Сумма ущерба составила свыше 30 тысяч рублей. При осмотре помещения выяснилось, что вор зашёл внутрь, взломав замки.
Полицейским в кратчайшие сроки удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее не попадавший в поле зрения полиции житель города Балей.
- Выяснилось, что злоумышленник узнал, что в населённом пункте в соседнем районе отсутствует охранная сигнализация и проехал более 100 километров, чтобы совершить хищение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение». Часть украденного удалось вернуть владельцу магазина.
Житель Забайкалья проехал 100 километров ради кражи продуктов
Происшествия, Фото:
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