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Житель Забайкалья проехал 100 километров ради кражи продуктов

Житель Забайкалья проехал 100 километров ради кражи продуктов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина взломал сельский магазин

В полицию в Балейском районе Забайкальского края сообщили о краже продуктов и продовольственных товаров из магазина в селе Вершино-Шахтаминский. Сумма ущерба составила свыше 30 тысяч рублей. При осмотре помещения выяснилось, что вор зашёл внутрь, взломав замки.

Полицейским в кратчайшие сроки удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее не попадавший в поле зрения полиции житель города Балей.

- Выяснилось, что злоумышленник узнал, что в населённом пункте в соседнем районе отсутствует охранная сигнализация и проехал более 100 километров, чтобы совершить хищение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение». Часть украденного удалось вернуть владельцу магазина.

кража

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