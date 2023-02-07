В Улан-Удэ волонтёры обнаружили пропавшую девушку в питейном заведении

Найти её удалось благодаря неравнодушным сотрудникам паба







Информационный координатор «ЛизаАлерт» в Бурятии Лариса (позывной «Сирша») пояснила: когда поступает такое срочное сообщение, время на реагирование сокращается до десяти минут. Принявший его инфорг связывается с заявителем, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения человека и собрать необходимую информацию о нём. А в чате отряда тем временем ищут добровольцев, готовых отправиться на поиски.



Одна из пропавших 62 лет просто вышла из дома и не вернулась.



- Мы отреагировали сразу – начали собирать информацию, экипажи выехали на поиск и уже по дороге на место сбора получили фотографию женщины. И когда начали выполнять задачу, пришло заветное «Найдена. Жива»! – отмечает Лариса.



Пенсионерку обнаружили за несколько километров от дома, в другом посёлке. Её заметили соседи, оказавшиеся в нужном месте в нужное время, и сразу сообщили об этом её дочери.



Вторая улан-удэнка по имени Оксана после исчезновения позвонила своей маме с чьего-то телефона и сообщила, что находится на площади Советов. Волонтёры, которым удалось дозвониться на этот номер, выяснили, что она заходила в гастрономический паб и ушла оттуда в неизвестном направлении. Добровольцы предупредили администратора заведения, что девушка нуждается в медицинской помощи, передали информацию в полицию и высылали патруль.



Через 20 минут Оксана вернулась в паб. Сотрудники гостеприимно налили посетительнице чай и сообщил поисковикам о её возвращении.



- Полиция и наш экипаж – Саша (позывной Lina) и Полина (позывной Polya) – прибыли в заведение одновременно. После разговора с правоохранителями они довезли девушку до дома и передали маме, – отметили в «ЛизаАлерт». – В обоих случаях неравнодушные люди, наши горожане, кому небезразлична судьба чужого человека, помогли потерявшимся вернуться домой.



Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» рассказали в соцсетях, как искали в минувшее воскресенье сразу двух жительниц бурятской столицы 62 и 33 лет. Обе нуждаются в медицинской помощи. Заявки на их поиск добровольцы получили с разницей в три часа.