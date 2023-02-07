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В Бурятии при пожаре едва не сгорела «Хонда»

В Бурятии при пожаре едва не сгорела «Хонда»
Происшествия,  Фото:группа "Прибайкальский район"
Владельцы смогли эвакуировать машину

4 февраля в 6:10 загорелась баня и крыша гаража в селе Иркилик Прибайкальского района Бурятии. Подробности сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Пожар потушили в 6:29, общая его площадь составила 55 квадратных метров.

По словам пожарных, возгорание началось в бане, а затем огонь перекинулся на гараж. Бревенчатые постройки были под одной крышей, с печным отоплением, находились на расстоянии шести метров от жилых домов.

В гараже стоял автомобиль «Хонда Рафага», его хозяева эвакуировали сами. У машины оплавился задний бампер, сообщили в группе «Прибайкальский район».

- Баня топилась накануне вечером, предварительная причина - неисправный дымоход, сгорела крыша и обуглились стены, в гараже повреждена крыша и потолок. Соседние постройки и жилые дома отстояли, - сообщает 8-й отряд государственной пожарной службы.
пожар

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