Преступник угрожал подростку физической расправой
4 февраля в полицию поступило заявление от 37-летней улан-удэнке. Она рассказала, что накануне неизвестный на остановке общественного транспорта на улице Кабанская, угрожая её 15-летнему племяннику, отобрал у него телефон. Произошло это, когда подросток вышел из маршрутки и направлялся в школу.
Неизвестный преградил ему дорогу и потребовать заложить гаджет в ломбард. При этом он угрожал школьнику физической расправой за отказ.
Вместе они дошли до ближайшей точки скупки. Телефон туда сдали по паспортным данным самого грабителя.
- Сотрудники уголовного розыска, приступившие к оперативно-розыскным мероприятиям, задержали злоумышленника – 18-летнего жителя Иволгинского района, и изъяли из ломбарда похищенный им телефон. Отметим, ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи. Нигде не работает и не учится, за его плечами 10 классов школы. Вырученные деньги – а это около полутора тысяч рублей – подозреваемый потратил, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
При этом ограбленный подросток не сразу рассказал родственникам о происшедшем. Сперва он соврал, что телефон у него украли в маршрутке.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – лишение свободы на срок до 4 лет.
В Улан-Удэ уличный грабитель отобрал телефон у школьника
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