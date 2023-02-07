Житель Иркутской области из-за проигрыша в карты бегал по дороге голым

Мужчину наказали за мелкое хулиганство



В городе Бодайбо в Иркутской области полицейские привлекли к ответственности хулигана, который бегал по дороге голышом.



Видео с мужчиной «в костюме Адама» полицейские обнаружили в соцсетях. Вскоре его личность установили, а самого задержали.



Нарушителем общественного порядка оказался 33-летний местный житель. Со слов задержанного, обнажённым на улице Иркутской он оказался из-за того, что проиграл в карты, а такое изощрённое желание ему загадали другие участники.



- В отношении нарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 «Мелкое хулиганство», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

