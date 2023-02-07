Мужчину наказали за мелкое хулиганство
В городе Бодайбо в Иркутской области полицейские привлекли к ответственности хулигана, который бегал по дороге голышом.
Видео с мужчиной «в костюме Адама» полицейские обнаружили в соцсетях. Вскоре его личность установили, а самого задержали.
Нарушителем общественного порядка оказался 33-летний местный житель. Со слов задержанного, обнажённым на улице Иркутской он оказался из-за того, что проиграл в карты, а такое изощрённое желание ему загадали другие участники.
- В отношении нарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 «Мелкое хулиганство», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области из-за проигрыша в карты бегал по дороге голым
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