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Житель Иркутской области из-за проигрыша в карты бегал по дороге голым

Житель Иркутской области из-за проигрыша в карты бегал по дороге голым
Происшествия, 
Мужчину наказали за мелкое хулиганство

В городе Бодайбо в Иркутской области полицейские привлекли к ответственности хулигана, который бегал по дороге голышом.

Видео с мужчиной «в костюме Адама» полицейские обнаружили в соцсетях. Вскоре его личность установили, а самого задержали.

Нарушителем общественного порядка оказался 33-летний местный житель. Со слов задержанного, обнажённым на улице Иркутской он оказался из-за того, что проиграл в карты, а такое изощрённое желание ему загадали другие участники.

- В отношении нарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 «Мелкое хулиганство», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 
хулиганство

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