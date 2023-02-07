Когда мальчика нашли, от стресса он не мог ничего толком сказать
В Улан-Удэ вечером наружным нарядам правоохранительных органов поступила информация о потерявшемся шестилетнем мальчике. Ребёнок потерялся в районе торгового центра «Юбилейный».
Вскоре его нашли росгвардейцы.
- В ходе отработки прилегающей территории сотрудники вневедомственной охраны в пешем порядке искали его в подземном переходе в районе Элеватора. На остановке общественного транспорта они заметили растерянного мальчика, по приметам схожего с ориентировкой. Росгвардейцы не смогли установить данные ребёнка, так как ребёнок от стресса не мог ничего толком сказать, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Мать мальчика в это время вместе с другим экипажем также участвовала в поисках. Ей благополучно вернули сына.
В ходе разбирательства выяснилось, что мать забирала ребёнка из садика. Когда они вышли за ворота, мальчик убежал в неизвестном направлении. Собственные поиски результата не дали, и женщина сообщила в полицию.
С матерью проведена профилактическая беседа о надлежащем исполнении родительских обязанностей.
В Улан-Удэ росгвардейцы вернули матери убежавшего 6-летнего сына
Происшествия, Фото:
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