В Чите вернули к жизни задохнувшегося на пожаре мужчину

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Мужчина надышался дыма в горящем строительном вагончике



7 февраля в Чите загорелся строительный вагончик в районе посёлка Рудник Кадала. Сообщение пожарные получили поздней ночью, в 03:57.



Когда пожарные прибыли на место, вагончик пылал изнутри, а снаружи был закрыт навесным замком. Вскрыв запертую дверь, сотрудники нашли внутри мужчину без признаков жизни.



- Пожарные вынесли забайкальца в служебную машину и успешно провели реанимационные мероприятия - мужчина пришёл в сознание. Пострадавшего, который помимо отравления угарным газом, получил ожоги плеч и спины, передали прибывшим медикам, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



Пожар ликвидировали спустя 1,5 часа.



Причина возгорания и виновное лицо устанавливаются сотрудниками пожарного надзора.



