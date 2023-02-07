07 февраля

06 февраля

Популярное

В Чите вернули к жизни задохнувшегося на пожаре мужчину

В Чите вернули к жизни задохнувшегося на пожаре мужчину
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Мужчина надышался дыма в горящем строительном вагончике

7 февраля в Чите загорелся строительный вагончик в районе посёлка Рудник Кадала. Сообщение пожарные получили поздней ночью, в 03:57.

Когда пожарные прибыли на место, вагончик пылал изнутри, а снаружи был закрыт навесным замком. Вскрыв запертую дверь, сотрудники нашли внутри мужчину без признаков жизни.

- Пожарные вынесли забайкальца в служебную машину и успешно провели реанимационные мероприятия - мужчина пришёл в сознание. Пострадавшего, который помимо отравления угарным газом, получил ожоги плеч и спины, передали прибывшим медикам, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Пожар ликвидировали спустя 1,5 часа.

Причина возгорания и виновное лицо устанавливаются сотрудниками пожарного надзора.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ росгвардейцы вернули матери убежавшего 6-летнего сына
В Улан-Удэ росгвардейцы вернули матери убежавшего 6-летнего сына
Происшествия, 07.02.2023
Когда мальчика нашли, от стресса он не мог ничего толком сказать
В Чите вернули к жизни задохнувшегося на пожаре мужчину
В Чите вернули к жизни задохнувшегося на пожаре мужчину
Происшествия, 07.02.2023
Мужчина надышался дыма в горящем строительном вагончике
Иркутянин получил срок за убийство 22-летней давности
Происшествия, 07.02.2023
Он скрывался в другом регионе с 2001 года
Дело о поджоге здания следственного отдела в Бурятии взяли на контроль в Москве
Дело о поджоге здания следственного отдела в Бурятии взяли на контроль в Москве
Происшествия, 07.02.2023
Доклад о ходе расследования затребовал глава Следственного комитета России
Нормы написаны не просто так: Депутат из Бурятии высказался о чудовищном землетрясении в Турции
Нормы написаны не просто так: Депутат из Бурятии высказался о чудовищном землетрясении в Турции
Происшествия, 07.02.2023
Николай Будуев заявил, что это должно стать уроком для местных строителей
России со стороны Бурятии угрожает чума из Монголии
России со стороны Бурятии угрожает чума из Монголии
Происшествия, 07.02.2023
Опасная инфекция поражает домашний скот
В Бурятии выявили контрабанду леса на 150 млн
В Бурятии выявили контрабанду леса на 150 млн
Происшествия, 07.02.2023
На бизнесмена возбудили три уголовных дела
В Бурятии скотокрады предстанут перед судом
В Бурятии скотокрады предстанут перед судом
Происшествия, 07.02.2023
Они украли скот на сумму более полумиллиона рублей 
В Бурятии поймали браконьеров, ловивших омуль
В Бурятии поймали браконьеров, ловивших омуль
Происшествия, 06.02.2023
Составлено четыре административных протокола

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^