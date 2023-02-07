В Чите вернули к жизни задохнувшегося на пожаре мужчину

Мужчина надышался дыма в горящем строительном вагончике
7 февраля в Чите загорелся строительный вагончик в районе посёлка Рудник Кадала. Сообщение пожарные получили поздней ночью, в 03:57.
Когда пожарные прибыли на место, вагончик пылал изнутри, а снаружи был закрыт навесным замком. Вскрыв запертую дверь, сотрудники нашли внутри мужчину без признаков жизни.
- Пожарные вынесли забайкальца в служебную машину и успешно провели реанимационные мероприятия - мужчина пришёл в сознание. Пострадавшего, который помимо отравления угарным газом, получил ожоги плеч и спины, передали прибывшим медикам, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Пожар ликвидировали спустя 1,5 часа.
Причина возгорания и виновное лицо устанавливаются сотрудниками пожарного надзора.
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Происшествия, Фото:
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