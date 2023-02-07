Украденное вор сдал на металл
В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали вора, совершившего кражу с места работы.
В полицию обратился владелец частного предприятия и сообщил, что его работник в прошлом году украл электродвигатель с металлообрабатывающего станка. Бизнесмен вычислил вора, но он долгое время не возмещал ущерб.
- Сотрудники вневедомственной охраны совместно с сотрудниками территориального отдела полиции по ориентировке задержали подозреваемого. Задержанный – 39-летний ранее судимый местный житель – в полиции сознался в совершенном преступлении. Он рассказал, что похищенное имущество стоимостью 20 тысяч рублей сдал в пункт металлолома. Вырученную незначительную сумму мужчина потратил, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Бурятии работник украл с предприятия электродвигатель
Происшествия, Фото:
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