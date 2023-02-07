Проводится доследственная проверка
6 февраля читинские СМИ сообщили, что в Кыринском районе Забайкальского края 13-летняя школьница госпитализирована с признаками алкогольного отравления. По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил доследственную проверку.
- В ближайшее время следователи СК проведут комплекс процессуальных мероприятий для проверки изложенных в средствах массовой информации данных. Следователи запросят данные о медицинском диагнозе доставленной в больницу девочки. Также будет изучена обстановка в семье девочки, будут опрошены педагоги и руководство школы. Следователи выяснят круг общения девочки, опросят её сверстников и одноклассников, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Забайкальского края.
Следователи установят обстоятельства, при которых девочка употребила алкоголь, а также всех участников инцидента. По результатам доследственной проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
В Забайкалье с алкогольным отравлением госпитализировали школьницу
Происшествия, Фото:
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