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В Забайкалье с алкогольным отравлением госпитализировали школьницу

В Забайкалье с алкогольным отравлением госпитализировали школьницу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Проводится доследственная проверка

6 февраля читинские СМИ сообщили, что в Кыринском районе Забайкальского края 13-летняя школьница госпитализирована с признаками алкогольного отравления. По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил доследственную проверку.

- В ближайшее время следователи СК проведут комплекс процессуальных мероприятий для проверки изложенных в средствах массовой информации данных. Следователи запросят данные о медицинском диагнозе доставленной в больницу девочки. Также будет изучена обстановка в семье девочки, будут опрошены педагоги и руководство школы. Следователи выяснят круг общения девочки, опросят её сверстников и одноклассников, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Забайкальского края.

Следователи установят обстоятельства, при которых девочка употребила алкоголь, а также всех участников инцидента. По результатам доследственной проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Забайкальский край школьники

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