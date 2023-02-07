В Бурятии житель Бабушкина оставила часть города без воды и тепла

Он зачем-то перекрыл подачу ХВС







- Подача воды на котельную тоже была приостановлена, что повлияло на её работу, – рассказали в ЕДДС района.



О произошедшем стало известно вечером. В Бабушкине тут же приступили к восстановительным работам. Вскоре ХВС снова появилось в домах. Котельную решили запустить после заполнения ёмкостей водой.



Человека, по чьей вине случился неожиданный коммунальный коллапс, уже установили. Им оказался местный житель, сообщается в группе «Кабанск-инфо 24/7». О его мотивах ничего неизвестно.





Накануне в городе Бабушкин, который находится в прибрежном Кабанском районе Бурятии, исчезла холодная вода. Как пояснили в единой дежурно-диспетчерской службе, «неустановленная личность самовольно перекрыла подачу холодного водоснабжения» (ХВС). Вместе с ним у некоторых местных жителей пропало и тепло.