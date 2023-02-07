В Бурятии скотокрады предстанут перед судом

Они украли скот на сумму более полумиллиона рублей
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов организованной группы. Они обвиняются в совершении 11 преступлений по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража» и пяти преступлений по ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия».
По версии следствия, двое жителей Улан-Удэ в сентябре 2020 года объединились в организованную группу для кражи скота. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные кражи и незаконное хранение огнестрельного оружия.
Для забоя украденного преступники использовали три винтовки, которые брали у знакомых, для перевозки мяса – личный автобус одного из фигурантов и две автомашины, водителем которых работал второй.
С сентября 2020 года по февраль 2022 года обвиняемые совершили 11 краж скота, находившегося на бесконтрольном выпасе в Заиграевском районе республики. Ущерб, причинённый владельцам животных, составил 630 тысяч рублей.
Преступления пресечены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД по республике.
Одному из потерпевших обвиняемыми ущерб возмещён, для возмещения оставшегося ущерба наложен арест на автобус.
Уголовное дело направлено в Заиграевский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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