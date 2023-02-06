Жителей Бурятии возмутила вырубка леса возле Байкала







В комментариях пользователи Сети активно осуждают происходящее: «Да, беспредел полнейший!», «Видимо, кому-то законы не по чём. Тут недавно писали, что много десятилетнюю свалку в Усть-Баргузине ликвидировали в связи с водоохранной зоной, хотя свалка на берегу Байкала-то и не была, а тут так спокойно и безжалостно деревья рубятся. Скоро в пустыне жить будем с постоянным ветром», «Скоро Байкал наш будет без леса. И так всё уже вырубили и пожары всё сделали. Не берегут озеро наше, и все молчат это так нужно, видимо».



Некоторые даже предложили создать петицию в защиту озера.



Ситуацию пока кратко прокомментировали в республиканском агентстве лесного хозяйства. Здесь пояснили, что территория относится к землям посёлка Усть-Баргузин.



- Поскольку полномочия агентства лесного хозяйства распространяются только на лесном фонде, мы не вправе осуществлять мероприятия по надзору лесов в данной местности, - заявили в пресс-службе РАЛХ.



Местные жители надеются, что публикация повлечёт за собой проверку правоохранительных и надзорных органов.



- Завозят материал, а, самое главное, спиливают вековые деревья. С чьего разрешения?? Как же водоохранная зона? Кто разрешил? С чьей лёгкой руки начинается? Кому-то можно 50 метров от берега, а кому-то за 80 км в лесу кладбище? Только кричат об охране природы... – возмущаются местные жители.