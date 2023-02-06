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Жителей Бурятии возмутила вырубка леса возле Байкала

Жителей Бурятии возмутила вырубка леса возле Байкала
Происшествия,  Фото:предоставлено местным жителем
Рубку обнаружили в Максимихе

В селе Максимиха Баргузинского района Бурятии местных жителей крайне обеспокоила вырубка леса. По их словам, расчистка участков для некой стройки началась всего в 100 метрах от берега озера Байкал. От деревьев здесь остались лишь пеньки. 


 - Последняя улица к озеру – улица Баргузинская, до озера около 100 метров, зона леса, то есть особо охраняемая природная территория. В указанной территории незаконно выделены участки в зоне водоохранной зоны, - рассказал «Байкал-Dailу» местный житель.

Сейчас рабочие продолжают вырубать многолетний лес. Также снят плодородный слой почвы. Для строительства завезли блоки ЖБИ.



Также видео с места происшествия опубликовали в паблике «Аноним 03».
  
- Завозят материал, а, самое главное, спиливают вековые деревья. С чьего разрешения?? Как же водоохранная зона? Кто разрешил? С чьей лёгкой руки начинается? Кому-то можно 50 метров от берега, а кому-то за 80 км в лесу кладбище? Только кричат об охране природы... – возмущаются местные жители. 

 
В комментариях пользователи Сети активно осуждают происходящее: «Да, беспредел полнейший!», «Видимо, кому-то законы не по чём. Тут недавно писали, что много десятилетнюю свалку в Усть-Баргузине ликвидировали в связи с водоохранной зоной, хотя свалка на берегу Байкала-то и не была, а тут так спокойно и безжалостно деревья рубятся. Скоро в пустыне жить будем с постоянным ветром», «Скоро Байкал наш будет без леса. И так всё уже вырубили и пожары всё сделали. Не берегут озеро наше, и все молчат это так нужно, видимо».

Некоторые даже предложили создать петицию в защиту озера.

Ситуацию пока кратко прокомментировали в республиканском агентстве лесного хозяйства. Здесь пояснили, что территория относится к землям посёлка Усть-Баргузин.

- Поскольку полномочия агентства лесного хозяйства распространяются только на лесном фонде, мы не вправе осуществлять мероприятия по надзору лесов в данной местности, - заявили в пресс-службе РАЛХ.

Местные жители надеются, что публикация повлечёт за собой проверку правоохранительных и надзорных органов. 
рубка леса

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