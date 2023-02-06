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Житель Иркутской области погиб на пожаре, спасая автомобиль

Житель Иркутской области погиб на пожаре, спасая автомобиль
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл ночью

Ночью 5 февраля во время пожара в дачном доме в садоводстве «Багульник» под Иркутском погиб мужчина. Трагедия произошла, когда он спасал из гаража автомобиль.

Сообщение о пожаре поступило в 3:16. На телефон 101 позвонили соседи и сообщили о том, что горят надворные постройки и дачный дом.


На место пожара были направлены четыре пожарных расчёта из Иркутска.

На момент прибытия пожарных подразделений горел дом, пристроенный к нему гараж и баня были охвачены огнём, существовала угроза дальнейшего распространения. В условиях плотной застройки огонь повредил строения и на соседнем участке.

В пятом часу открытый огонь был потушен. Утром в ходе тушения и разбора завалов в гараже было обнаружено тело 46-летнего мужчины.


Дознаватели, работавшие на месте происшествия, выяснили, что очаг находился в бане, в районе печи. Пожар увидели соседи и разбудили спящего в доме хозяина. Он вошёл в горящий гараж, пытаясь спасти свой автомобиль.

- В настоящее время эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС устанавливают причину и обстоятельства случившегося. Основная версия – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

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