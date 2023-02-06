Жителю Забайкалья ампутировали ноги после выхода на мороз в летних кроссовках

Лёгкую обувь он надел перед поездкой в город



Житель Забайкальского края лишился обеих ступней из-за юношеской беспечности. Парень отморозил ноги, отправившись в соседний город в морозную погоду в летних кроссовках. О нём рассказали в сюжете ГТРК Чита.



Всё произошло перед Новым годом. Молодой человек с приятелем поехали на автомобиле, но машина сломалась по дороге. Парень был обут в летние кроссовки. «В машине же», - аргументировал забайкалец.



Поскольку были выходные (ночь с субботы на воскресенье), ни одно такси не приехало. В ту ночь было холодно – порядка 30 градусов мороза. В итоге он лишился обеих ступней.



ГТРК «Чита» отмечает, что молодой человек не отчаивается, и после выписки из больницы намерен вернуться к прежней жизни.



Медики посоветовали всегда одеваться по погоде и не подвергать свой организм испытаниям.

