Лёгкую обувь он надел перед поездкой в город
Житель Забайкальского края лишился обеих ступней из-за юношеской беспечности. Парень отморозил ноги, отправившись в соседний город в морозную погоду в летних кроссовках. О нём рассказали в сюжете ГТРК Чита.
Всё произошло перед Новым годом. Молодой человек с приятелем поехали на автомобиле, но машина сломалась по дороге. Парень был обут в летние кроссовки. «В машине же», - аргументировал забайкалец.
Поскольку были выходные (ночь с субботы на воскресенье), ни одно такси не приехало. В ту ночь было холодно – порядка 30 градусов мороза. В итоге он лишился обеих ступней.
ГТРК «Чита» отмечает, что молодой человек не отчаивается, и после выписки из больницы намерен вернуться к прежней жизни.
Медики посоветовали всегда одеваться по погоде и не подвергать свой организм испытаниям.
Жителю Забайкалья ампутировали ноги после выхода на мороз в летних кроссовках
Происшествия, Фото:
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