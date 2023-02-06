В Бурятии тушат пожар на территории Иволгинского дацана





видео - ГУ МЧС по Бурятии



По состоянию на 14:06 возгорание было локализовано. Сейчас идёт разборка и проливка конструкций здания.



По предварительным данным, пострадавших нет.



Информация уточняется.



Днём 6 февраля в Бурятии произошёл пожар на территории Иволгинского дацана.- На момент прибытия пожарных установлено сильное задымление в отдельно стоящем цехе по обработке шерсти и овечьих шкур. На месте работает звено газодымозащитной службы, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.