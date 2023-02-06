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В Бурятии тушат пожар на территории Иволгинского дацана

В Бурятии тушат пожар на территории Иволгинского дацана
Происшествия, 
Горит цех по обработке шерсти и овечьих шкур

Днём 6 февраля в Бурятии произошёл пожар на территории Иволгинского дацана.

- На момент прибытия пожарных установлено сильное задымление в отдельно стоящем цехе по обработке шерсти и овечьих шкур. На месте работает звено газодымозащитной службы, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

видео - ГУ МЧС по Бурятии  

По состоянию на 14:06 возгорание было локализовано. Сейчас идёт разборка и проливка конструкций здания.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Информация уточняется.
пожар Иволгинский дацан

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