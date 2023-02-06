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В Улан-Удэ нашли труп лисы

В Улан-Удэ нашли труп лисы
Происшествия,  Фото:управление ветеринарии
На месте провели дезинфекцию

На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ обнаружили труп лисы. Сообщение об этом поступило в государственную ветеринарную станцию 5 февраля. Специалисты оперативно выехали на место.

Как сообщили в пресс-службе управления ветеринарии по Бурятии, при осмотре трупа была выявлена рваная рана с левой стороны брюха.


Патологический материал от лисы был отправлен в ветеринарную лабораторию для исключения бешенства. К счастью, анализ показал, что умершая лиса не была больна бешенством.

Впрочем, на месте всё равно провели вынужденную дезинфекцию.

- Приближение лис к населённым пунктам несёт угрозу в первую очередь для здоровья людей. Поскольку в данном случае лиса может являться носителем вируса бешенства, особо опасного и смертельного заболевания для человека, - поясняют в управлении ветеринарии.

Жителей просят ни в коем случае не прикармливать диких животных.

На сегодняшний день ситуация по бешенству животных в Бурятии является благополучной. Последний случай выявления заболевания был зарегистрирован среди крупного рогатого скота 13 июля 2021 года в Кяхтинском районе.


лисицы дикие животные

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