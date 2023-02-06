06 февраля

05 февраля

Популярное

В Иркутской области устанавливают личность погибшего в ДТП пешехода

В Иркутской области устанавливают личность погибшего в ДТП пешехода
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина скончался на месте

В Братске госавтоинспекторы устанавливают личность погибшего в аварии пешехода. Смертельное ДТП произошло сегодня, 6 февраля, около 5:00 на 226 километре федеральной автодороги А-331 «Вилюй».


По предварительной информации, 26-летний местный житель, управляя автомобилем «Субару Форестер», двигался со стороны жилого района Энергетик в сторону Центрального района города. Автомобилист наехал на мужчину, который находился на проезжей части. После иномарка съехала с дороги и опрокинулась.

От полученных травм пешеход скончался до приезда бригады скорой помощи. Водитель иномарки не пострадал.

- В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность погибшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Его приметы: на вид 30-40 лет, волосы короткие тёмного цвета. Был одет в красную куртку, черные брюки и ботинки.


Свидетелей дорожно-транспортного происшествия, а также граждан, узнавших погибшего по фрагменту фотографии его одежды, просят обратиться по телефонам: 8 (3953) 44-22-49, 49-54-02, 49-54-64.
ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Медсестра из Ангарска перевела мошенникам 1,8 млн рублей
Происшествия, 06.02.2023
Аферисты убедили женщину взять большой кредит
В Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионера
В Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионера
Происшествия, 06.02.2023
ДТП произошло на улице Блинова
Житель Бурятии лишился свободы из-за пьяной езды
Житель Бурятии лишился свободы из-за пьяной езды
Происшествия, 06.02.2023
Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности
Прокуратура поставила на контроль расследование дела о гибели грудничка в Бурятии
Прокуратура поставила на контроль расследование дела о гибели грудничка в Бурятии
Происшествия, 06.02.2023
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования 
За пьяную езду жителя Забайкалья посадили за решётку и лишили автомобиля
За пьяную езду жителя Забайкалья посадили за решётку и лишили автомобиля
Происшествия, 05.02.2023
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по этой же статье
В Иркутске погиб пассажир врезавшегося в ограждение Nissan
В Иркутске погиб пассажир врезавшегося в ограждение Nissan
Происшествия, 05.02.2023
Водитель доставлен в больницу с травмами
В Бурятии младенец погиб в огне, пока мать пила в гостях
В Бурятии младенец погиб в огне, пока мать пила в гостях
Происшествия, 05.02.2023
После трагедии с погибшим на пожаре грудным ребёнком возбуждено уголовное дело
Улан-удэнка перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Улан-удэнка перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Происшествия, 05.02.2023
С начала года были обмануты более 100 жителей республики
В Бурятии на пожаре погиб пятимесячный ребёнок
В Бурятии на пожаре погиб пятимесячный ребёнок
Происшествия, 04.02.2023
По предварительным данным, дети растапливали печку бензином 
В Бурятии восстанавливается температура в школе-«холодильнике»
В Бурятии восстанавливается температура в школе-«холодильнике»
Происшествия, 04.02.2023
После контрольных замеров температуры решится вопрос о возвращении детей с «дистанта»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^