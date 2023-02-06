В Иркутской области устанавливают личность погибшего в ДТП пешехода









В Братске госавтоинспекторы устанавливают личность погибшего в аварии пешехода. Смертельное ДТП произошло сегодня, 6 февраля, около 5:00 на 226 километре федеральной автодороги А-331 «Вилюй».По предварительной информации, 26-летний местный житель, управляя автомобилем «Субару Форестер», двигался со стороны жилого района Энергетик в сторону Центрального района города. Автомобилист наехал на мужчину, который находился на проезжей части. После иномарка съехала с дороги и опрокинулась.От полученных травм пешеход скончался до приезда бригады скорой помощи. Водитель иномарки не пострадал.- В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность погибшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.на вид 30-40 лет, волосы короткие тёмного цвета. Был одет в красную куртку, черные брюки и ботинки.Свидетелей дорожно-транспортного происшествия, а также граждан, узнавших погибшего по фрагменту фотографии его одежды, просят обратиться по телефонам: 8 (3953) 44-22-49, 49-54-02, 49-54-64.