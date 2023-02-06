Аферисты убедили женщину взять большой кредит
В полицию Ангарска обратилась 44-летняя медсестра, у которой выманили более 1,8 млн рублей.
По словам женщины, ей позвонил «сотрудник Следственного комитета», в подтверждение своих слов он предложил проверить подлинность его телефонного номера через интернет. О том, что мошенник использовал технологию подмены номера, женщина не догадывалась.
Далее звонивший сообщил женщине о попытке неизвестными взять кредит от её имени и о том, что необходимо предотвратить незаконные действия.
- Через некоторое время с женщиной связался уже «представитель Центробанка» и, назвав личные данные потерпевшей, убедил следовать инструкциям. Взяв займы в трёх банковских организациях, 44-летняя женщина перевела деньги на указанные счета, после чего аферисты перестали выходить на связь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Медсестра из Ангарска перевела мошенникам 1,8 млн рублей
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