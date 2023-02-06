В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования
Прокуратура Бурятии поставила на контроль расследование уголовного дела по факту гибели грудного ребёнка в результате пожара.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 4 февраля в селе Тарбагатай Тарбагатайского района сгорел жилой дом. Во время тушении пожара в доме обнаружено тело 4-месячного ребёнка.
Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выяснили, что в доме проживала женщина с пятью детьми и сожителем. Мать отправилась в гости к соседке распивать спиртное. Двоих детей отдали знакомым, а трое (в том числе грудная малышка) одни остались дома. В жилище топилась печь. В какой-то момент одному из детей стало жарко, и он захотел затушить огонь жидкостью, которая стояла на холодильнике и плеснул в топку. Однако это оказался бензин, пламя быстро распространилось по деревянной конструкции дома.
Дети постарше выбежали из дома, а малышка осталась внутри и погибла.
- В ходе надзорных мероприятий также будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью выявления причин и условий, повлекших гибель ребёнка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Прокуратура поставила на контроль расследование дела о гибели грудничка в Бурятии
Происшествия, Фото:
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