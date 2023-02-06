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Прокуратура поставила на контроль расследование дела о гибели грудничка в Бурятии

Прокуратура поставила на контроль расследование дела о гибели грудничка в Бурятии
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования

Прокуратура Бурятии поставила на контроль расследование уголовного дела по факту гибели грудного ребёнка в результате пожара.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 4 февраля в селе Тарбагатай Тарбагатайского района сгорел жилой дом. Во время тушении пожара в доме обнаружено тело 4-месячного ребёнка.

Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выяснили, что в доме проживала женщина с пятью детьми и сожителем. Мать отправилась в гости к соседке распивать спиртное. Двоих детей отдали знакомым, а трое (в том числе грудная малышка) одни остались дома. В жилище топилась печь. В какой-то момент одному из детей стало жарко, и он захотел затушить огонь жидкостью, которая стояла на холодильнике и плеснул в топку. Однако это оказался бензин, пламя быстро распространилось по деревянной конструкции дома.

Дети постарше выбежали из дома, а малышка осталась внутри и погибла.

- В ходе надзорных мероприятий также будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью выявления причин и условий, повлекших гибель ребёнка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
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