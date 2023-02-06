В Иркутской области ночью тушили пожар в торговом центре

Причину возгорания выясняют
В воскресенье, 5 февраля, в городе Черемхово в здании ТЦ «Черемховский» в 22:55 произошёл пожар.
На момент прибытия первых подразделений из-под кровли двухэтажного кирпичного здания шёл дым. Из-за большой пожарной нагрузки внутри строения огонь быстро распространялся по всей площади.
Около двух часов ночи пожар был локализован на площади 900 квадратных метров. Пострадавших нет.
Причина пожара – устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по этой же статье
Водитель доставлен в больницу с травмами
После трагедии с погибшим на пожаре грудным ребёнком возбуждено уголовное дело
Мать хотят лишить родительских прав
Сейчас специалисты оценивают ущерб
Инцидент произошёл на улице Мокрова
С начала года были обмануты более 100 жителей республики
По предварительным данным, дети растапливали печку бензином
После контрольных замеров температуры решится вопрос о возвращении детей с «дистанта»
Мужчину приговорили к 15 годам колонии
Проводится доследственная проверка
Горел павильон
Инцидент произошёл на виадуке
Проводятся ремонтные работы
Один из вагонов сошёл с рельсов