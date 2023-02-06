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В Иркутской области ночью тушили пожар в торговом центре

В Иркутской области ночью тушили пожар в торговом центре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Причину возгорания выясняют

В воскресенье, 5 февраля, в городе Черемхово в здании ТЦ «Черемховский» в 22:55 произошёл пожар.

На момент прибытия первых подразделений из-под кровли двухэтажного кирпичного здания шёл дым. Из-за большой пожарной нагрузки внутри строения огонь быстро распространялся по всей площади.

Около двух часов ночи пожар был локализован на площади 900 квадратных метров. Пострадавших нет.

Причина пожара – устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.




Иркутская область пожар

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