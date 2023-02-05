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За пьяную езду Забайкалья посадили за решётку и лишили автомобиля

За пьяную езду Забайкалья посадили за решётку и лишили автомобиля
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по этой же статье

В Агинском районе Забайкальского края суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В конце октября 2022 года мужчина распивал спиртное с родственниками в посёлке Карымское, после чего выехал на своём автомобиле Nissan Expert в сторону посёлке Агинское и устроил ДТП.

Приехавшие на место сотрудники Госавтоинспекции обнаружили водителя в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Повторное вождение в нетрезвом виде».

Агинский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему один год лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его права управления транспортом на 2 года 6 месяцев. Автомобиль мужчины был конфискован в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.


По информации прокуратуры Забайкальского края 
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