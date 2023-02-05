За пьяную езду Забайкалья посадили за решётку и лишили автомобиля

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по этой же статье



В Агинском районе Забайкальского края суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения.



В конце октября 2022 года мужчина распивал спиртное с родственниками в посёлке Карымское, после чего выехал на своём автомобиле Nissan Expert в сторону посёлке Агинское и устроил ДТП.



Приехавшие на место сотрудники Госавтоинспекции обнаружили водителя в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Повторное вождение в нетрезвом виде».



Агинский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему один год лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его права управления транспортом на 2 года 6 месяцев. Автомобиль мужчины был конфискован в доход государства.



Приговор пока не вступил в законную силу.





По информации прокуратуры Забайкальского края

