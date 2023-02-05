В Иркутске погиб пассажир врезавшегося в ограждение Nissan





Сегодня около пяти часов утра в микрорайоне Юбилейный в Иркутске произошло смертельное ДТП.- 28-летний водитель Nissan Cefiro не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение. Водитель с различными травмами доставлен в медицинское учереждение. 38-летний пассажир скончался на месте автоаварии, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.По предварительной информации, водитель и пассажир не были пристёгнуты ремнями безопасности.По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.