В Иркутске погиб пассажир врезавшегося в ограждение Nissan

Водитель доставлен в больницу с травмами
Сегодня около пяти часов утра в микрорайоне Юбилейный в Иркутске произошло смертельное ДТП.
- 28-летний водитель Nissan Cefiro не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение. Водитель с различными травмами доставлен в медицинское учереждение. 38-летний пассажир скончался на месте автоаварии, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.
По предварительной информации, водитель и пассажир не были пристёгнуты ремнями безопасности.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Водитель доставлен в больницу с травмами
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