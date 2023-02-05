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Улан-удэнка перевела мошенникам 1,3 млн рублей

Улан-удэнка перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С начала года были обмануты более 100 жителей республики

За неделю 35 жителей Бурятии стали жертвами мошенников. В общей сложности они лишились 7,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Наибольшую сумму – 1,3 млн рублей – отдала жительница Улан-Удэ. Она попалась на распространённую схему «мошенники оформили кредит на ваше имя».

- Звонивший представился сотрудником банка и пояснил женщине, что мошенники оформили кредит на её имя. Чтобы сохранить кредитные денежные средства, необходимо продиктовать номер банковской карты и с целью безопасности перевести находящиеся на её счете деньги на страховой счёт, указанный звонившим. Потерпевшая исполнила предложение злоумышленника и перевела 1,3 млн рублей на счёт мошенника, - рассказали в прокуратуре.

Всего с начала жертвами интернет-преступников стали 107 жителей республики. Причинённый ущерб составил 23 млн рублей.

Мошенники представляются сотрудниками банков, представителями компаний по инвестициям, полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ. Также они ищут жертв в соцсетях и на сайтах купли-продажи. Чаще всего преступники сообщают, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагают дополнительный заработок.


мошенничество

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