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Забайкалец вымогал у 13-летних девочек интимные фото и видео

Забайкалец вымогал у 13-летних девочек интимные фото и видео
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину приговорили к 15 годам колонии

30-летний жилье Балейского района Забайкальского края признан виновным в двух фактах насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста – п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Как установлено следствием и судом, в 2021 году подсудимый, через социальные сети знакомился с девочками, не достигшими 14-летнего возраста. Он входил в доверие к девочкам, узнавал данные об их образе жизни, знакомых, родственниках, а затем требовал потерпевших посылать ему фото и видео интимного содержания. Опасаясь подсудимого, две 13-летние потерпевшие выполняли требования.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край суд приговор

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