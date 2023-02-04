В Бурятии заморозили систему отопления в поселковой поликлинике







Следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Бурятии по данному факту проводится доследственная проверка факту халатности должностных лиц учреждений системы здравоохранения.



- В настоящее время в ходе осмотра места происшествия следствием установлено, что в здании поликлиники в посёлка Новая Курба запущен новый электрический котёл, восстановлен температурный режим в помещениях, благодаря чему нормальная работа медицинского персонала возобновлена, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.







В средствах массовой информации появились сведения о том, что в связи с аварийной работой твердотопливного котла в котельной поликлиники в посёлки Новая Курба была заморожена система отопления в здании, в котором практически был приостановлен приём пациентов, и отсутствовали надлежащие условия для работы медицинского персонала.