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В Бурятии заморозили систему отопления в поселковой поликлинике

В Бурятии заморозили систему отопления в поселковой поликлинике
Происшествия, 
Проводится доследственная проверка

В средствах массовой информации появились сведения о том, что в связи с аварийной работой твердотопливного котла в котельной поликлиники в посёлки Новая Курба была заморожена система отопления в здании, в котором практически был приостановлен приём пациентов, и отсутствовали надлежащие условия для работы медицинского персонала.

 
Следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Бурятии по данному факту проводится доследственная проверка факту халатности должностных лиц учреждений системы здравоохранения.

- В настоящее время в ходе осмотра места происшествия следствием установлено, что в здании поликлиники в посёлка Новая Курба запущен новый электрический котёл, восстановлен температурный режим в помещениях, благодаря чему нормальная работа медицинского персонала возобновлена, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.


здравоохранение медицинская помощь

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