04 февраля

03 февраля

Популярное

Избивший мужчину улан-удэнец получил «условку»

Избивший мужчину улан-удэнец получил «условку»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл на виадуке

18 июня 2022 года около 23 часов 30 минут на наземном пешеходном переходе улан-удэнец избил мужчину. Он нанёс не менее двух ударов в голову. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытые переломы, ушибы мягких тканей головы и лица.

Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст.111 УК РФ, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека.

В судебном заседании мужчина признал вину в полном объёме.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл привлечение к уголовной ответственности впервые, полное признание им вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, молодой возраст, принесение извинений потерпевшему, мнение потерпевшего, не имеющего претензий, просившего о более мягком наказании.

- Приговором Железнодорожного районного суда города Улан-Удэ от 17 ноября 2022 года П. признан виновным в совершении данного преступления, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вступил в законную силу.
суд приговор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ час простаивали трамваи
В Улан-Удэ час простаивали трамваи
Происшествия, 04.02.2023
Один из вагонов сошёл с рельсов 
В Улан-Удэ отправили за решётку владельца гостиницы, где погиб мужчина
В Улан-Удэ отправили за решётку владельца гостиницы, где погиб мужчина
Происшествия, 04.02.2023
Также экс-бизнесмен выплатит потерпевшим более двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда
Улан-удэнку обманули через сервис бронирования
Улан-удэнку обманули через сервис бронирования
Происшествия, 03.02.2023
Женщина лишилась денег, пытаясь арендовать квартиру
В Иркутске пенсионер МВД задержал угонщика
В Иркутске пенсионер МВД задержал угонщика
Происшествия, 03.02.2023
Сам он не считает свой поступок героическим
В Забайкалье водителя осудили за ДТП с двумя погибшими
В Забайкалье водителя осудили за ДТП с двумя погибшими
Происшествия, 03.02.2023
Мужчину возвращался домой из командировки на служебной машине
Жителя Бурятии будут судить за убийство пожилой больной женщины
Жителя Бурятии будут судить за убийство пожилой больной женщины
Происшествия, 03.02.2023
Нападавший убил женщину, ставшую свидетельницей преступления
В Бурятии полиция накрыла 11 игорных заведений
В Бурятии полиция накрыла 11 игорных заведений
Происшествия, 03.02.2023
За год уничтожено 100 единиц игрового оборудования

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^