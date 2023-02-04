Избивший мужчину улан-удэнец получил «условку»

Инцидент произошёл на виадуке



18 июня 2022 года около 23 часов 30 минут на наземном пешеходном переходе улан-удэнец избил мужчину. Он нанёс не менее двух ударов в голову. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытые переломы, ушибы мягких тканей головы и лица.



Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст.111 УК РФ, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека.



В судебном заседании мужчина признал вину в полном объёме.



В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл привлечение к уголовной ответственности впервые, полное признание им вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, молодой возраст, принесение извинений потерпевшему, мнение потерпевшего, не имеющего претензий, просившего о более мягком наказании.



- Приговором Железнодорожного районного суда города Улан-Удэ от 17 ноября 2022 года П. признан виновным в совершении данного преступления, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе суда.



Приговор вступил в законную силу.

