Инцидент произошёл на виадуке
18 июня 2022 года около 23 часов 30 минут на наземном пешеходном переходе улан-удэнец избил мужчину. Он нанёс не менее двух ударов в голову. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытые переломы, ушибы мягких тканей головы и лица.
Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст.111 УК РФ, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека.
В судебном заседании мужчина признал вину в полном объёме.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл привлечение к уголовной ответственности впервые, полное признание им вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, молодой возраст, принесение извинений потерпевшему, мнение потерпевшего, не имеющего претензий, просившего о более мягком наказании.
- Приговором Железнодорожного районного суда города Улан-Удэ от 17 ноября 2022 года П. признан виновным в совершении данного преступления, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе суда.
Приговор вступил в законную силу.
Избивший мужчину улан-удэнец получил «условку»
Происшествия, Фото:
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