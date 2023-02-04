Несколько домов в Улан-Удэ остались без холодной воды

ул. Мокрова д.44, д.46, д.42 (5 этаж),

ул. Мокрова д.40 (9 этаж),

ул. Мокрова 40а (продуктовый магазин).



Подвоз воды организован.



На объекте работают пять единиц спецтехники и шесть сотрудников аварийно-ремонтной бригады.



Ориентировочное время устранения технологического нарушения - до 16:00.



Телефоны «горячей линии» МУП «Водоканал»: 44-00-00; 44-10-33.



Сегодня, 4 февраля, в 6:03 поступила заявка о выходе воды по улице Мокрова, 44 в Улан-Удэ. Аварийно-ремонтная бригада оперативно прибыла на место технологического нарушения на трубопроводе диаметром 150 мм, сообщили в МУП «Водоканал».В настоящее время специалисты «Водоканала» приступили к проведению земляных работ.Ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам: