Несколько домов в Улан-Удэ остались без холодной воды

Сегодня, 4 февраля, в 6:03 поступила заявка о выходе воды по улице Мокрова, 44 в Улан-Удэ. Аварийно-ремонтная бригада оперативно прибыла на место технологического нарушения на трубопроводе диаметром 150 мм, сообщили в МУП «Водоканал».
В настоящее время специалисты «Водоканала» приступили к проведению земляных работ.
Ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам:
ул. Мокрова д.44, д.46, д.42 (5 этаж),
ул. Мокрова д.40 (9 этаж),
ул. Мокрова 40а (продуктовый магазин).
Подвоз воды организован.
На объекте работают пять единиц спецтехники и шесть сотрудников аварийно-ремонтной бригады.
Ориентировочное время устранения технологического нарушения - до 16:00.
Телефоны «горячей линии» МУП «Водоканал»: 44-00-00; 44-10-33.
Подвоз воды организован.
На объекте работают пять единиц спецтехники и шесть сотрудников аварийно-ремонтной бригады.
Ориентировочное время устранения технологического нарушения - до 16:00.
Телефоны «горячей линии» МУП «Водоканал»: 44-00-00; 44-10-33.