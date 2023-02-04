В Улан-Удэ отправили за решётку владельца гостиницы, где погиб мужчина

В Улан-Удэ суд признал бывшего индивидуального предпринимателя виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью и смерти человеку».
Следствием и судом установлено, что индивидуальный предприниматель на своём придомовом участке в ДНТ «Урда-Уула» на территории города Улан-Удэ возвёл трёхэтажное строение под коммерческие цели, в том числе для оказания населению гостиничных услуг. На первом этаже размещалась станция технического обслуживания автомобилей; на втором и третьем этаже он организовал 15 жилых помещений, которые предоставлял гражданам за плату для временного проживания.
фото - ГУ МЧС по БурятииОднако на жилых этажах не были предусмотрены эвакуационные выходы, не обеспечена огнестойкость постройки, помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой пожарной сигнализации, первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём. Поэтому здание не могло использоваться в качестве гостиницы, так как размещение и проживание в нём людей представляло опасность для их жизни и здоровья.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь на 28 мая 2021 года в результате аварийного режима работы электрооборудования произошёл пожар. Огонь быстро распространился по верхним деревянным этажам, где в комнатах находились 11 постояльцев.
В результате отравления продуктами горения погиб один мужчина. При отсутствии эвакуационных выходов людям приходилось выпрыгивать из окон горящего здания. При этом при падении на землю с высоты третьего этажа женщина и маленький ребёнок получили тяжкие телесные повреждения, ещё двум постояльцам, в том числе подростку причинены повреждения в виде термических ожогов пламенем различных участков тела.
- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с бывшего предпринимателя в общей сумме 2,15 млн. рублей в счёт компенсации морального вреда и процессуальных издержек, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.